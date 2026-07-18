Fatih'teki 4 kilo altın vurgununun kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
18 Temmuz 2026 14:58
İstanbul Fatih'te sipariş ettiği 4 kilogram altını, iş yerinde önceden hazırladığı iddia edilen düzenekle dışarı çıkaran ve "Parayı getireceğim" diyerek kaçan şüphelinin hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olayın ardından başlatılan inceleme sürerken, şüphelinin altınları iş yerinden çıkardığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, şüphelinin iş yerine yaptığı düzenekle altınları kaçırma planını uyguladığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.
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