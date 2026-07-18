İş yerine girebilmek için çıktığı merdiven sonu oldu | Video
18 Temmuz 2026 16:38
Kırşehir'de iş yerinin anahtarını unuttuğu için yan dükkandan iş yerine geçmeye çalışan işçi, yüksekten düşmesi sonucu geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.
Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken komşusu Arif Aydın, "Komşuyuz. Kendisi de eşi de değerli insanlardı. Allah rahmet eylesin. Dükkan anahtarını unutmuştu. Merdivenle çıktığı yerden düşerek hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
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