Video Yaşam İş yerine girebilmek için çıktığı merdiven sonu oldu | Video
İş yerine girebilmek için çıktığı merdiven sonu oldu | Video

İş yerine girebilmek için çıktığı merdiven sonu oldu | Video

18 Temmuz 2026 16:38

Kırşehir'de iş yerinin anahtarını unuttuğu için yan dükkandan iş yerine geçmeye çalışan işçi, yüksekten düşmesi sonucu geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi Terme Caddesi üzerinde bulunan iş yerine giden B.A. isimli işçi, geçtiğimiz günlerde mesaisinin ardından iş yerinin anahtarını içeride unutarak iş yerinden ayrıldı. Sabah yeniden iş yerine geldiğinde anahtarının yanında olmadığını fark eden B.A., komşularından aldığı levye ile asma kilidi açmaya çalıştı. Girişimleri sonuç vermeyince bu kez yan tarafta bulunan boş dükkandan iş yerine geçmeyi denedi. Komşusundan aldığı merdivenle boş dükkanın camından içeri giren B.A.'nın o anları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bir süre sonra içeriden çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen çevredeki esnaf, B.A.'ya ulaşmak istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, B.A.'yı düştüğü yerde yaralı halde buldu. İlk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.A., burada yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi gören B.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. B.A.'nın cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken komşusu Arif Aydın, "Komşuyuz. Kendisi de eşi de değerli insanlardı. Allah rahmet eylesin. Dükkan anahtarını unutmuştu. Merdivenle çıktığı yerden düşerek hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
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