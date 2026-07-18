Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti: Ücret son anda değişti, kavga çıktı! O anlar kamerada | Video

18 Temmuz 2026 11:24

Gümüşhane'de tayini başka bir ile çıkan bir kamu personeli, ev eşyalarını taşımak için 50 bin TL'ye anlaştığı nakliye firmasının iddiaya göre taşınma günü ücreti 80 bin TL'ye çıkarması üzerine itiraz edince, firma çalışanları tarafından darp edilmeye çalışıldı.