Video Yaşam AHBAP soruşturmasında çarpıcı detay! Haluk Levent’ten itiraf gibi sözler: "Bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım!" | Video
AHBAP soruşturmasında çarpıcı detay! Haluk Levent’ten itiraf gibi sözler:

AHBAP soruşturmasında çarpıcı detay! Haluk Levent’ten itiraf gibi sözler: "Bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım!" | Video

17 Temmuz 2026 13:17

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, evlilik vaatleriyle kadınları ve yardım bahanesiyle de iş adamlarını kandırdı. 6 Şubat depremi sonrası ‘ev’ yalanıyla hem depremzedeleri hem de yardımseverleri dolandırdı! Milyarlarca liralık vurgun, MASAK radarına takıldı! Türkiye’nin en güvenilir insanı olarak gösterilen Haluk Levent’in 4 yıl önce katıldığı programdaki sözleri ise adeta bugünün itirafıydı: Bana güvenmeyin, hepinizi satarım!

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