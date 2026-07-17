AHBAP soruşturmasında çarpıcı detay! Haluk Levent’ten itiraf gibi sözler: "Bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım!" | Video

17 Temmuz 2026 13:17

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, evlilik vaatleriyle kadınları ve yardım bahanesiyle de iş adamlarını kandırdı. 6 Şubat depremi sonrası ‘ev’ yalanıyla hem depremzedeleri hem de yardımseverleri dolandırdı! Milyarlarca liralık vurgun, MASAK radarına takıldı! Türkiye’nin en güvenilir insanı olarak gösterilen Haluk Levent’in 4 yıl önce katıldığı programdaki sözleri ise adeta bugünün itirafıydı: Bana güvenmeyin, hepinizi satarım!