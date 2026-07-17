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İtfaiyeye yol vermeyen otomobil sürücüsüne 46 bin TL ceza kesildi | Video

İtfaiyeye yol vermeyen otomobil sürücüsüne 46 bin TL ceza kesildi | Video

17 Temmuz 2026 10:32

Antalya’nın Alanya ilçesinde sirenlerini açarak trafik kazasına müdahale etmeye giden itfaiye aracına yol vermeyen otomobil sürücüsüne 46 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün el konulurken, aracı da 30 gün süreyle trafikten men edildi.

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Olay, D-400 Karayolu Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Değirmendere Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasına müdahale etmek için siren ve tepe lambalarını açarak ilerleyen itfaiye aracı, aynı istikamette seyreden otomobil nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sol şeritte seyreden ve sürücüsünün kimliği ilk etapta öğrenilemeyen otomobil, siren ve ikaz lambalarına rağmen itfaiye aracına yol vermedi. Bir süre itfaiye aracının önünde ilerleyen otomobil nedeniyle ekiplerin olay yerine ulaşmasında gecikme yaşandı. Yaşananlar anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, siren çalarak ilerleyen itfaiye aracına rağmen BMW sürücüsünün sol şeridi boşaltmayarak geçiş üstünlüğü bulunan araca yol vermediği anlar yer aldı.

Öte yandan görüntüleri inceleyen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda itfaiye aracına yol vermediği belirlenen araç sürücüsü hakkında yasal işlem uygulandı. Kural ihlali yapan sürücüye 46 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Ayrıca otomobil de 30 gün süreyle trafikten men edildi.
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