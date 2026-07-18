Video Yaşam Kuşadası'nda akıntıyla açığa sürüklenen kadını deniz polisi kurtardı | Video
Kuşadası'nda akıntıyla açığa sürüklenen kadını deniz polisi kurtardı | Video

Kuşadası'nda akıntıyla açığa sürüklenen kadını deniz polisi kurtardı | Video

18 Temmuz 2026 08:56

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp açığa sürüklenen bir kadın, polis tarafından kurtarıldı. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan kadının kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 12.45 sıralarında Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevine çıkan deniz polisi ekipleri, kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta su üzerinde yüzmekte zorlanan bir kadın olduğunu fark etti. Kadın, can simidi atılıp tekneye alındı. Kıyıya getirilerek, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kadının kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililer, denize giren vatandaşları akıntı ve rüzgar konusunda uyarıp, kıyıdan açılmamaları tavsiyesinde bulundu.

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