Kağıthane'de şoke eden olay kamerada: Tıraşını beğenmedi günler sonra berberini bıçakladı! | Video
17 Temmuz 2026 16:30
İstanbul Kağıthane’de saç tıraşını beğenmeyen 23 yaşındaki bir genç, berberini bacağından bıçakladı. Berber, gençten şikayetçi olmazken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
"BİR BACAK YARASIYLA İYİ KURTARDIK "
Erhan Zengin, olayı ucuz atlattığını ve gençten şikayetçi olmadığını söyleyerek, "Ben bir arkadaşı tıraş etmiştim. Genç bir çocuktu, yaklaşık 10 gün önce tıraş etmiştim. O kendi kafasına takmış, tıraşını beğenmemiş. 10 gün sonra geldi, dışarıda benim fırsatımı kollamış. Bu karşıda lahmacuncuda beklemiş, beni gözetlemiş. Ben de dışarı çıktığım zaman arkamdan geldi, bana bıçakla saldırdı. Ben de hemen o sırada kendimi içeri attım. Kendi canımı kurtardım. Ama ben onu tıraş edeli 10 gün oldu. Yani neden böyle bir şey yaptı? Tıraşımı beğenmemiş, öyle söylüyor. Eğer beğenmemişse 2 gün aradan sonra gelebilirdi. Şaşırdım. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada, ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim. Ailesi de geldi, ailesi onun adına özür diledi. Ben de yaşı genç olduğu için, tanıdığım için şikayetçi olmadım. Karakoldan çıktım, geldim. Kardeşinize sahip çıkın, onun bir hastalığı varsa tedavi ettirin dedim. Bıçak darbesi bacağıma geldi. Ucuz atlattık. Bir bacak yarasıyla iyi kurtardık kendimizi. Allah korusun öldürebilirdi. Arkamdan silah sıkabilirdi. Başka türlü beni yere düşürüp bıçaklayabilirdi defalarca. Ben kendimi kurtardım, ona şükrediyorum" dedi.
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