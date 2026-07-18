Video Yaşam SON DAKİKA | Malatya Battalgazi'de 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi! | Video
SON DAKİKA | Malatya Battalgazi'de 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi! | Video

SON DAKİKA | Malatya Battalgazi'de 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi! | Video

18 Temmuz 2026 08:50

SON DAKİKA... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Malatya'da yaşanan 5 şiddetindeki depremi A Haber ekranlarında değerlendirdi.

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