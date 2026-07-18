Sahte alışveriş sitesi kurup vatandaşları dolandıran şebekeye operasyon... 7 kişi tutuklandı | Video

18 Temmuz 2026 10:40

Bursa'da sahte alışveriş sitesi kurarak vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şebeke, Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi. Yapılan operasyon çerçevesinde 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şahsın para trafiğinin 1 milyar lirayı aştığı belirlendi.