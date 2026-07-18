Kütahya'da 3 ayrı araçtan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı | Video
18 Temmuz 2026 11:29
Kütahya'da meydana gelen 3 ayrı otodan hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının şüphelisi, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.
Yürütülen çalışmaların ardından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
03:49
00:14
Kütahya'da 3 ayrı araçtan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı | Video 18.07.2026 | 10:20
01:43
00:49
Malatya'da 5 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda | Video 18.07.2026 | 09:14
00:40
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı anı kamerada | Video 18.07.2026 | 09:12
00:10
00:46
Kuşadası'nda akıntıyla açığa sürüklenen kadını deniz polisi kurtardı | Video 18.07.2026 | 08:54
05:24
01:21
02:45
00:56
02:48
01:16
Kocaeli'de iş yerini benzin dökerek yakmaya çalıştılar: 5 gözaltı | Video 17.07.2026 | 14:04
03:56
00:26
04:56
Elmadağ’da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı | Video 17.07.2026 | 11:26
01:33
Kuyumculara sahte altın diş satan 4 şüpheli tutuklandı | Video 17.07.2026 | 10:59
01:17
Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı anlar böyle görüntülendi | Video 17.07.2026 | 10:38
00:21
İtfaiyeye yol vermeyen otomobil sürücüsüne 46 bin TL ceza kesildi | Video 17.07.2026 | 09:58