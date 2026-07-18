Ankara'da yaşlı çifte ait evden bir kamyon dolusu çöp çıkartıldı | Video
18 Temmuz 2026 15:23
Ankara Mamak'ta yaşlı çiftin yaşadığı apartman dairesinden duyulan kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri çöp eve dönüştürülmüş daireden 1 kamyon çöp tahliye etti.
"İKİ DAİREYİ DE ÇÖP EV OLARAK KULLANMIŞLAR"
Mahalle Muhtarı Fazlı Dinçdemir: "Burada yaşlı bir çift yaşıyordu. Yaşadıkları daireyi çöp evine çevirmişler. Bazen mahalleliler tarafından şikayetler geliyordu. Yaşlı oldukları için bir şey yapamıyorduk. Ekipleri içeriye almıyorlardı. Ben bazen yemek getiriyordum. Pencereden teslim ederdim. İki daireyi de çöp ev olarak kullanmışlar. Etrafa da zarar verdiler. Kendilerinin iyi olduğunu ve yeğenlerinde kaldığını öğrendik. Biz de evdeki çöplerin boşaltılması için belediyeye müracaat ettik. Ekipler evdeki çöpleri dışarı çıkardı" dedi.
"20 KEPÇE ÇÖP ÇIKARILDI"
Belediye işçisi Şahin Arslan ise: "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Her yer çöp içindeydi. Çöp olmayan bir tek yer bile yoktu. Pislik içindeydi. Çöpleri çıkarırken aşırı yorulduk. Çok şaşırdım. Yaşlı çiftin bu evde nasıl yaşadığını anlayamadım. İki ev var. Diğerine daha giremedik. 20 kepçe çöp çıkarıldı. Bir kamyon kasasını dolduracak kadar çöp vardı" ifadelerini kullandı.
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