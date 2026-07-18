Şarköy'de denize girenlerin arasına yavru yunus daldı: Eğlenceli anlar kamerada | Video
18 Temmuz 2026 13:19
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denizde yüzen vatandaşlar, yanlarına kadar gelen yavru yunusun sürpriziyle keyifli anlar yaşadı.
Denizde bulunan vatandaşlar da bir süre onunla birlikte yüzdü. Kısa süre devam eden bu renkli anların ardından vatandaşlar yunusa yol vererek doğal yaşamına dönmesine imkan sağladı.
Yavru yunusun denizde oluşturduğu neşeli anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
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