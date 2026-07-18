Video Yaşam Şarköy'de denize girenlerin arasına yavru yunus daldı: Eğlenceli anlar kamerada | Video
Şarköy'de denize girenlerin arasına yavru yunus daldı: Eğlenceli anlar kamerada | Video

Şarköy'de denize girenlerin arasına yavru yunus daldı: Eğlenceli anlar kamerada | Video

18 Temmuz 2026 13:19

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denizde yüzen vatandaşlar, yanlarına kadar gelen yavru yunusun sürpriziyle keyifli anlar yaşadı.

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Şarköy sahilinde denize giren vatandaşların arasına giren yavru yunus, bir süre yüzerek adeta oyun oynadı. Yunusun insanlardan çekinmeden yüzenlere yaklaşması, sahilde bulunan vatandaşların ilgisini çekti.

Denizde bulunan vatandaşlar da bir süre onunla birlikte yüzdü. Kısa süre devam eden bu renkli anların ardından vatandaşlar yunusa yol vererek doğal yaşamına dönmesine imkan sağladı.

Yavru yunusun denizde oluşturduğu neşeli anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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