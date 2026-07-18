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Fatih'te 4 kilogram altın vurgunu:

Fatih'te 4 kilogram altın vurgunu: "Parayı getireceğim" dedi, altınlarla kaçtı | Video

18 Temmuz 2026 14:57

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir şüpheli, sipariş ettiği 2 kilogram altını teslim aldıktan sonra iş yerinde önceden hazırladığı iddia edilen düzenekle altınları dışarı çıkardı. "Parayı getireceğim" diyerek iş yerinden ayrılan şüpheli, toplamda 4 kilogram altınla birlikte kayıplara karıştı.

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Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Gedik Paşa Caddesi'nde film sahnelerini aratmayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, kuyumcu Murat G.'den 2 kilogram altın sipariş etti. Sipariş üzerine kuyumcu ile yanında bulunan kurye, altınları şüphelinin bulunduğu iş yerine götürerek teslim etti. Şüpheli, teslim aldığı altınları masanın altına koyarak, "Size birazdan parayı getireceğim" dedi. Bu sırada iş yerinde önceden hazırladığı iddia edilen düzeneği kullanan şüpheli, masanın altındaki bölümden altınları iş yerinin dışına çıkardı.

2 KİLOGRAM ALTINLA KAYIPLARA KARIŞTI
Daha sonra para alma bahanesiyle iş yerinden ayrılan şüpheli, yaklaşık 2 kilogram altınla birlikte kayıplara karıştı. Bir süre bekleyen kuyumcu, şüphelinin geri dönmemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"ÖNCESİNDE DE BİR İKİ ALIŞVERİŞ YAPTI BİZLE, BİRAZ GÜVENİMİZİ KAZANDI"
Dolandırıcılık mağduru Murat Gültekin şüphelinin kendisiyle sipariş verme bahanesiyle iletişime geçtiğini belirterek, "Ben bir kuyumcu esnafıyım. WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçen bir müşterinin bize sipariş vermesi sonrasında bizi, şu arkamda görmüş olduğunuz Çanta satılan dükkana çağırdı, kendisini burada bir esnaf olarak tanıttı bize. Altınları ona teslim ettik, parayı vereceğini iddia ederek dışarı çıktı. Beş dakika sonra geleceğim dedi biz altınların onda olduğunu bilmiyorduk. Halbuki içeride bir düzenek yapmış, içeriden altını dışarıdan kaçırmış, dışarıdan biri düzenek içerisinden almış götürmüş altını" şeklinde konuştu.

"TOPLAMDA DÖRT KİLO ALTIN. ŞU ANDA GÜNCEL DEĞERİ 300 BİN DOLAR CİVARINDA"
Konuşmasının devamında çalınan altınların değerinin 300 bin dolar olduğuna da değinen Gültekin, "Bekledik baktık gelen yok giden yok. Biraz bekledik ondan sonra polisi aradık, sağ olsun onlar da gerekeni yapıyorlar şu an. İki kilo benim gitti. Şu anda güncel değeri 300 bin dolar civarında. Öncesinde de bir iki alışveriş yaptı bizle, biraz güvenimizi kazandı açıkçası. Sonrasında buraya getirip buradan da paramızı almamızı söyleyince getirdik altını teslim ettik. Yani masanın altına koydu. Dışarı gidecek bir yer olmadığından dolayı biz de güvendik. Meğerse dışarıya oradan pencere açmış, dışarı salmış altını. Dışarı çıkıp altını aldığı gibi, arkadaşı var iki kişiler bunlar galiba, altını alıp ortadan kayboldu" dedi.
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