Sındırgı'da trafik kazasında sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı | Video
18 Temmuz 2026 14:00
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
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