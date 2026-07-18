Eskişehir'de bir mahallede aynı anda iki yangın | Video
18 Temmuz 2026 16:51
Eskişehir'de bir mahallede aynı anda çıkan iki yangın, itfaiye ekipleri müdahalesi ile söndürüldü. Yangınları mahalledeki çocukların çıkardığı iddia edildi.
AYNI MAHALLEDE İKİNCİ YANGIN
Ekiplerin alevlere müdahale ettiği esnada, aynı mahallede bulunan Gündoğmuş Sokak'ta da bir evin bodrumunda yangın çıktığı ihbar edildi. Ot yangından müdahale eden ekip, soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra bu adrese geçti. Çevre sakinlerinin kendi imkanları ile yangını söndürdüğü öğrenilirken, ekipler tedbiren yine soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Bazı çevre sakinleri, her iki yangını da mahalledeki çocukların çıkardığını öne sürdü. Şüphelilerin polis ekiplerince yakalandıkları öğrenildi.
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