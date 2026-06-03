Emekli polis, oğlunu sokak ortasında vurdu: Cesedinin başında dakikalarca bekledi! Tartışma anı kamerada 03 Haziran 2026 | 16:03 Kan donduran olay Adana'da meydana geldi. Emekli bir polis memuru Faruk Kayhan (52) ile 23 yaşındaki oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Sarıçam ilçesinde sokağı ayağa kaldıran olayda baba, cinayet büro ekiplerini arayıp duvar kenarında dakikalarca bekledi. Öte yandan sokak ortasındaki olayın nedeni de ortaya çıktı. İşte detaylar... VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Emekli polis memuru Faruk Kayhan, kendisinden uyuşturucu için para istediği öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'a olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Ahmet Kaan Kayhan, bıçakla babasına saldırdı. Bunun üzerine belindeki tabancayı çıkaran Faruk Kayhan, oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Ahmet Kaan Kayhan kanlar içinde yere yığılırken, babası ise cep telefonuyla kendisini ihbar edip, oğlunun başında bekledi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli baba ise olay yerine gelen polis ekiplerine silahını verip, teslim oldu. Faruk Kayhan sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Ahmet Kaan Kayhan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA KAYBOLMUŞ

Öte yandan, orman işçisi olduğu belirtilen Ahmet Kaan Kayhan'ın, 10 Ağustos 2025'te Kozan ilçesindeki bir orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Kayhan'ın, bölgede arama yapan ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu belirtildi.

Emniyete götürülen Faruk Kayhan'ın, sorgusunun sürdüğü bildirildi.