Video Yaşam 'Yılancı Kemal' iş başında: Herkes bakmaya korkarken 1 buçuk metrelik 2 yılanı eliyle böyle yakaladı | Video
'Yılancı Kemal' iş başında: Herkes bakmaya korkarken 1 buçuk metrelik 2 yılanı eliyle böyle yakaladı | Video

'Yılancı Kemal' iş başında: Herkes bakmaya korkarken 1 buçuk metrelik 2 yılanı eliyle böyle yakaladı | Video

16 Haziran 2026 | 09:44

Hatay'da ‘Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer, diyaliz hastası olan ailenin evine girmeye çalışan 2 karayılanı dakikalarca süren mücadelenin ardından saklandığı delikte yakaladı. Yılancı Kemal’in karayılanları koluna dolanmasına rağmen sakin kalarak yakaladığı anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası olan ailenin evinde bulunan bir deliğe 1,5 metre uzunluğunda 2 karayılan girdi. Karayılanı gören yaşlı ev sahibi, durumu itfaiye ekipleri ve 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer'e bildirdi. Kısa sürede diyaliz hastası olan ailenin evine gelen itfaiye ekipleri ve Yılancı Kemal, dakikalarca süren mücadelenin ardından karayılanların saklandığı delikten hiçbir aparat kullanmadan yakaladı. Görüntülerde; evin dışında bulunan delikte olan karayılanları çıkartma mücadelesi ve karayılanların koluna dolanmasına rağmen sakin olan Başer'in o anları kameraya yansıdı. Kamerayla kaydedilen görüntüler izleyenleri ürkütse de yılancı Kemal, yakaladığı 2 karayılanı da insanlardan uzakta doğaya bıraktı.

"BU YETİŞKİN BİR KARAYILAN VE 1,5 METRE CİVARINDA OLUP KOLUMA İYİ DOLANDI, DİĞERİ DE 1 METRE YOK AMA ÇOK DAHA UYSAL"
Evin dışında bulunan delikte yakaladığı 2 karayılanı doğaya salan Kemal Başer, "İki karayılan, bir evin arkasında bulunan delikten oraya girmiş. Bir karayılanı çıkarmaya baya uğraştık. Birini çıkarmaya uğraşırken delik de diğer karayılanı da fark ettim. Bunun sağ salim çıkarttık ve arkasından bunu aldım. Bu yetişkin bir karayılan ve 1,5 metre civarında olup koluma iyi dolandı. Bu da 1 metre yok ama çok daha uysal. Deri değiştirmeye yakın bir tür. Şimdi bunları insanlardan uzak bir doğaya bırakacağız. İkisini birden bırakacağım. Onları ayırmıyorum ve aynı delikteydiler. Bu bölgede engerek de var. Karayılan engerekleri avlar. Karayılan, zehirsiz ve zararsız bir türdür. Doğamız için çok önemli bir tür. İnsana zararı yok, faydası var" ifadelerini kullandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu! O anlar kamerada | Video 03:09
Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu! O anlar kamerada | Video 16.06.2026 | 09:50
Aile binası değil uyuşturucu deposu! Polis baskınında şok ifade:’Peçeteye sarıp yutuyoruz’ 01:08
Aile binası değil uyuşturucu deposu! Polis baskınında şok ifade:'Peçeteye sarıp yutuyoruz' 16.06.2026 | 09:45
’Yılancı Kemal’ iş başında: Herkes bakmaya korkarken 1 buçuk metrelik 2 yılanı eliyle böyle yakaladı | Video 04:13
'Yılancı Kemal' iş başında: Herkes bakmaya korkarken 1 buçuk metrelik 2 yılanı eliyle böyle yakaladı | Video 16.06.2026 | 09:37
Ailesinin sokak sokak aradığı 5 yaşındaki çocuk arabanın bagajından çıktı! 00:41
Ailesinin sokak sokak aradığı 5 yaşındaki çocuk arabanın bagajından çıktı! 16.06.2026 | 09:29
Dönüş yapmak isteyen araca son hız çarptılar! Motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu | Video 00:15
Dönüş yapmak isteyen araca son hız çarptılar! Motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu | Video 16.06.2026 | 09:20
Lunaparkta ölümle sonuçlanan dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 01:15
Lunaparkta ölümle sonuçlanan dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 16.06.2026 | 09:15
Cami çıkışı öldürülen Baktır çiftinin kızı: ’Adaletin tecelli bulması yüreğimize biraz da olsa su serpmiştir’ 03:27
Cami çıkışı öldürülen Baktır çiftinin kızı: 'Adaletin tecelli bulması yüreğimize biraz da olsa su serpmiştir' 16.06.2026 | 09:04
Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirdiler! İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldılar 00:56
Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirdiler! İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldılar 16.06.2026 | 08:49
Bursa’da otomobil takla attı: Esnaf, sürücü için seferber oldu! Kaza anı kamerada 01:26
Bursa'da otomobil takla attı: Esnaf, sürücü için seferber oldu! Kaza anı kamerada 16.06.2026 | 08:48
Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:54
Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.06.2026 | 08:34
Kayseri’de uyuşturucu satıcılarına darbe: Çok sayıda gözaltı var | Video 07:41
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Çok sayıda gözaltı var | Video 16.06.2026 | 08:28
Beylikdüzü Belediyesi’ne iskan usulsüzlüğü operasyonu: 27 gözaltı | Video 01:01
Beylikdüzü Belediyesi'ne iskan usulsüzlüğü operasyonu: 27 gözaltı | Video 16.06.2026 | 08:27
Bursa’da bir binada çıkan yangın yan binaya sıçradı: Depremde kolunu kaybeden kadın yangında evini kaybetti... 03:32
Bursa'da bir binada çıkan yangın yan binaya sıçradı: Depremde kolunu kaybeden kadın yangında evini kaybetti... 15.06.2026 | 16:25
Kaza kurşunu ile hayatını kaybetmişti: Selçuk Dayan’ın davasında karar açıklandı | Video 04:30
Kaza kurşunu ile hayatını kaybetmişti: Selçuk Dayan'ın davasında karar açıklandı | Video 15.06.2026 | 15:33
Minibüs şoförü güzergâhı bıraktı, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi | Video 05:11
Minibüs şoförü güzergâhı bıraktı, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi | Video 15.06.2026 | 15:22
Tıp öğrencisi Yaren’in öldüğü kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:47
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.06.2026 | 14:39
Aracından inip saldıran sürücüye 180 bin lira ceza! 00:54
Aracından inip saldıran sürücüye 180 bin lira ceza! 15.06.2026 | 14:04
17 yaşındaki çocuğun öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı dünür kavgasında sanıklar ilk defa konuştu: ’4 gün boyunca beni aç ve susuz bırakıp darp ettiler’ 07:18
17 yaşındaki çocuğun öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı dünür kavgasında sanıklar ilk defa konuştu: '4 gün boyunca beni aç ve susuz bırakıp darp ettiler' 15.06.2026 | 13:33
Güvercinlerle oynayan 12 yaşındaki kız camdan düştü! | Video 03:14
Güvercinlerle oynayan 12 yaşındaki kız camdan düştü! | Video 15.06.2026 | 13:01
Çöpler yandı: Mahalleli seferber oldu, camı kırıp minibüsü yanmaktan kurtardı 01:53
Çöpler yandı: Mahalleli seferber oldu, camı kırıp minibüsü yanmaktan kurtardı 15.06.2026 | 11:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA