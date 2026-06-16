'Yılancı Kemal' iş başında: Herkes bakmaya korkarken 1 buçuk metrelik 2 yılanı eliyle böyle yakaladı | Video
16 Haziran 2026 | 09:44
Hatay'da ‘Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer, diyaliz hastası olan ailenin evine girmeye çalışan 2 karayılanı dakikalarca süren mücadelenin ardından saklandığı delikte yakaladı. Yılancı Kemal’in karayılanları koluna dolanmasına rağmen sakin kalarak yakaladığı anlar kameraya yansıdı.
"BU YETİŞKİN BİR KARAYILAN VE 1,5 METRE CİVARINDA OLUP KOLUMA İYİ DOLANDI, DİĞERİ DE 1 METRE YOK AMA ÇOK DAHA UYSAL"
Evin dışında bulunan delikte yakaladığı 2 karayılanı doğaya salan Kemal Başer, "İki karayılan, bir evin arkasında bulunan delikten oraya girmiş. Bir karayılanı çıkarmaya baya uğraştık. Birini çıkarmaya uğraşırken delik de diğer karayılanı da fark ettim. Bunun sağ salim çıkarttık ve arkasından bunu aldım. Bu yetişkin bir karayılan ve 1,5 metre civarında olup koluma iyi dolandı. Bu da 1 metre yok ama çok daha uysal. Deri değiştirmeye yakın bir tür. Şimdi bunları insanlardan uzak bir doğaya bırakacağız. İkisini birden bırakacağım. Onları ayırmıyorum ve aynı delikteydiler. Bu bölgede engerek de var. Karayılan engerekleri avlar. Karayılan, zehirsiz ve zararsız bir türdür. Doğamız için çok önemli bir tür. İnsana zararı yok, faydası var" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:09
01:08
04:13
00:41
Ailesinin sokak sokak aradığı 5 yaşındaki çocuk arabanın bagajından çıktı! 16.06.2026 | 09:29
00:15
01:15
Lunaparkta ölümle sonuçlanan dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 16.06.2026 | 09:15
03:27
00:56
01:26
02:54
07:41
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Çok sayıda gözaltı var | Video 16.06.2026 | 08:28
01:01
Beylikdüzü Belediyesi'ne iskan usulsüzlüğü operasyonu: 27 gözaltı | Video 16.06.2026 | 08:27
03:32
04:30
05:11
03:47
00:54
Aracından inip saldıran sürücüye 180 bin lira ceza! 15.06.2026 | 14:04
07:18
03:14
Güvercinlerle oynayan 12 yaşındaki kız camdan düştü! | Video 15.06.2026 | 13:01