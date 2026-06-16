Video Yaşam Mecidiyeköy'de taksici başına aldığı yumruk darbeleriyle hayatını kaybetmişti! O olayda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Mecidiyeköy'de taksici başına aldığı yumruk darbeleriyle hayatını kaybetmişti! O olayda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Mecidiyeköy'de taksici başına aldığı yumruk darbeleriyle hayatını kaybetmişti! O olayda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

16 Haziran 2026 | 11:48

Mecidiyeköy'de iddiaya göre, taksi ücreti nedeniyle çıkan tartışmada Burak İ. (34), taksi şoförü Erdal Çiçek'e (57) yumruk attı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Çiçek, bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. 7 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Çiçek 14 Haziran pazar günü hayatını kaybetti. Burak İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taksi şoförü Erdal Çiçek'in hayatını kaybettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin taksiciye yumruk attığı ve sürücünün aldığı darbeyle yere düştüğü anlar görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 5 Haziran Cuma günü saat 00.10 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Erdal Çiçek ile Burak İ. arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Burak İ., taksi şoförü Çiçek'in başına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen Çiçek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAKSİCİLER TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Şüpheliyi taksi şoförlerinin darbettiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin taksiciler tarafından darbedildiği anlar görülüyor.

7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri bilinci kapalı olan Erdal Çiçek'i olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Burak İ. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çevredekilerin şüpheliye tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksi şoförü Çiçek tedavi gördüğü hastanede 14 Haziran pazar günü hayatını kaybetti. Poliste daha önceden 1 suç kaydı bulunan Burak İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliyi taksi şoförlerinin darbettiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer yandan taksicinin yolcusu tarafından saldırıya uğradığı anların araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin taksiciye yumruk attığı ve taksicinin yere düştüğü anlar görülüyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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