İstanbul'da haraç istedikleri iş yerlerini kurşunlayan 5 şüpheli yakalandı | Video 16 Haziran 2026 | 11:08 İstanbul'da haraç almak için iş yerlerini kurşunladıkları iddia edilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. 6 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerden ikisinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde haraç almak için iş yerlerinin kurşunlanması olaylarına ilişkin yürütülen çalışmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 1 muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 18 yaşından küçük olan İ.A. (16) ile E.E.Y. (17), işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer şüpheliler S.G. (18), M.Ö. (19) ve A.Ş. (21) ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin şu ana kadar 6 ayrı eyleme karıştık