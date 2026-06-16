Video Yaşam Hafriyat kamyonuyla hafif ticari aracın kafa kafa çarpıştığı kaza kamerada
Hafriyat kamyonuyla hafif ticari aracın kafa kafa çarpıştığı kaza kamerada

Hafriyat kamyonuyla hafif ticari aracın kafa kafa çarpıştığı kaza kamerada

16 Haziran 2026 | 11:38

Küçükçekmece'de hafriyat kamyonuyla hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Yaralı kamyon şoförü ve ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik, kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 EED 092 plakalı hafriyat kamyonuyla 34 GVM 240 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sıkışan hafif ticari araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralanan hafriyat kamyonu şoförü ve ağır yaralandığı belirlenen hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına, kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hafriyat kamyonuyla hafif ticari aracın kafa kafa çarpıştığı kaza kamerada 00:46
Hafriyat kamyonuyla hafif ticari aracın kafa kafa çarpıştığı kaza kamerada 16.06.2026 | 11:35
İstanbul’da haraç istedikleri iş yerlerini kurşunlayan 5 şüpheli yakalandı | Video 01:04
İstanbul'da haraç istedikleri iş yerlerini kurşunlayan 5 şüpheli yakalandı | Video 16.06.2026 | 10:58
Çatalca’da maskeli kadın marketi kundaklayıp kaçtı: O anlar kamerada 07:07
Çatalca'da maskeli kadın marketi kundaklayıp kaçtı: O anlar kamerada 16.06.2026 | 10:55
Lunaparkta korkunç kaza: Ranger operatöre çarptı! | Video 02:59
Lunaparkta korkunç kaza: Ranger operatöre çarptı! | Video 16.06.2026 | 10:48
Çayda akıntıya kapılıp kayboldu: Sürüklendiği anlar ortaya çıktı 01:38
Çayda akıntıya kapılıp kayboldu: Sürüklendiği anlar ortaya çıktı 16.06.2026 | 10:32
Beyoğlu’nda minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 00:53
Beyoğlu’nda minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 16.06.2026 | 09:53
Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu! O anlar kamerada | Video 03:09
Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu! O anlar kamerada | Video 16.06.2026 | 09:50
Aile binası değil uyuşturucu deposu! Polis baskınında şok ifade:’ Peçeteye sarıp yutuyoruz’ 01:08
Aile binası değil uyuşturucu deposu! Polis baskınında şok ifade:' Peçeteye sarıp yutuyoruz' 16.06.2026 | 09:45
’Yılancı Kemal’ iş başında: Herkes bakmaya korkarken 1 buçuk metrelik 2 yılanı eliyle böyle yakaladı | Video 04:13
'Yılancı Kemal' iş başında: Herkes bakmaya korkarken 1 buçuk metrelik 2 yılanı eliyle böyle yakaladı | Video 16.06.2026 | 09:37
Ailesinin sokak sokak aradığı 5 yaşındaki çocuk arabanın bagajından çıktı! 00:41
Ailesinin sokak sokak aradığı 5 yaşındaki çocuk arabanın bagajından çıktı! 16.06.2026 | 09:29
Dönüş yapmak isteyen araca son hız çarptılar! Motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu | Video 00:15
Dönüş yapmak isteyen araca son hız çarptılar! Motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu | Video 16.06.2026 | 09:20
Lunaparkta ölümle sonuçlanan dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 01:15
Lunaparkta ölümle sonuçlanan dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 16.06.2026 | 09:15
Cami çıkışı öldürülen Baktır çiftinin kızı: ’Adaletin tecelli bulması yüreğimize biraz da olsa su serpmiştir’ 03:27
Cami çıkışı öldürülen Baktır çiftinin kızı: 'Adaletin tecelli bulması yüreğimize biraz da olsa su serpmiştir' 16.06.2026 | 09:04
Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirdiler! İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldılar 00:56
Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirdiler! İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldılar 16.06.2026 | 08:49
Bursa’da otomobil takla attı: Esnaf, sürücü için seferber oldu! Kaza anı kamerada 01:26
Bursa'da otomobil takla attı: Esnaf, sürücü için seferber oldu! Kaza anı kamerada 16.06.2026 | 08:48
Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:54
Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.06.2026 | 08:34
Kayseri’de uyuşturucu satıcılarına darbe: Çok sayıda gözaltı var | Video 07:41
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Çok sayıda gözaltı var | Video 16.06.2026 | 08:28
Beylikdüzü Belediyesi’ne iskan usulsüzlüğü operasyonu: 27 gözaltı | Video 01:01
Beylikdüzü Belediyesi'ne iskan usulsüzlüğü operasyonu: 27 gözaltı | Video 16.06.2026 | 08:27
Bursa’da bir binada çıkan yangın yan binaya sıçradı: Depremde kolunu kaybeden kadın yangında evini kaybetti... 03:32
Bursa'da bir binada çıkan yangın yan binaya sıçradı: Depremde kolunu kaybeden kadın yangında evini kaybetti... 15.06.2026 | 16:25
Kaza kurşunu ile hayatını kaybetmişti: Selçuk Dayan’ın davasında karar açıklandı | Video 04:30
Kaza kurşunu ile hayatını kaybetmişti: Selçuk Dayan'ın davasında karar açıklandı | Video 15.06.2026 | 15:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA