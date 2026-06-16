Hafriyat kamyonuyla hafif ticari aracın kafa kafa çarpıştığı kaza kamerada 16 Haziran 2026 | 11:38 Küçükçekmece'de hafriyat kamyonuyla hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Yaralı kamyon şoförü ve ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik, kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 EED 092 plakalı hafriyat kamyonuyla 34 GVM 240 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sıkışan hafif ticari araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralanan hafriyat kamyonu şoförü ve ağır yaralandığı belirlenen hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına, kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.