Sarıyer'de AVM'de kanlı baskın! Telegram'dan 200 bin TL'ye kiralık katil tuttular: Tetikçi 16 yaşında çıktı! | Video

16 Haziran 2026 | 13:50

İstanbul Sarıyer'de bir AVM kafesinde oturan yabancı uyruklu iş insanına yönelik düzenlenen silahlı saldırı, duyanları şaşkına çevirdi. Lüks kafeteryada kurşun yağdıran tetikçinin yaşı ve suikast pazarlığını yaptığı gizemli platform ise adeta kan dondurdu. Peki, film senaryolarını aratmayan bu infaz planının arkasında kimler var? Kıskıvrak yakalanan çocuk tetikçi polise ne anlattı? İşte tüyler ürperten olayın tüm detayları...