Video Yaşam Dürüm yerken nefes borusuna yiyecek takılan müşterisini, işletme sahibinin heimlich manevrası kurtardı
Dürüm yerken nefes borusuna yiyecek takılan müşterisini, işletme sahibinin heimlich manevrası kurtardı

Dürüm yerken nefes borusuna yiyecek takılan müşterisini, işletme sahibinin heimlich manevrası kurtardı

16 Haziran 2026 | 15:08

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir döner işletmesinde dürüm yerken nefes borusuna yiyecek kaçan müşteri, işletme sahibinin soğukkanlı müdahalesi sayesinde ölümden döndü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, öğle saatlerinde bir döner işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dürüm yemek için işletmeye gelen müşteri, ilk lokmasını aldıktan kısa süre sonra nefes almakta zorlanmaya başladı. Müşterinin garip sesler çıkardığını fark eden işletme sahibi Mehmet Genç, durumu hemen fark ederek müdahalede bulundu. İlk olarak müşterinin sırtına vurarak yiyeceğin çıkmasını sağlamaya çalışan Genç, sonuç alamayınca Heimlich manevrasını uyguladı. Yapılan müdahale sonrası nefes borusunu tıkayan yiyecek parçası çıkarılırken, müşteri yeniden rahat nefes almaya başladı.

Yaşananları anlatan işletme sahibi Mehmet Genç, "Saat 13.30 sıralarıydı. Bir müşteri dürüm yemek için geldi. Dürümünü hazırladım. Daha ilk lokmasında garip sesler çıkarmaya başladığını fark ettim. Önce geçici olduğunu düşündüm ancak durumun ciddi olduğunu anlayınca telaş yapmadan müdahale ettim. İlk olarak sırtına vurdum, sonuç alamayınca Heimlich manevrasını uyguladım ve sorunu çözdük. Bu tür işletmelerde çalışanların ilk yardım konusunda bilgili olması gerçekten çok önemli" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dürüm yerken nefes borusuna yiyecek takılan müşterisini, işletme sahibinin heimlich manevrası kurtardı 01:14
Dürüm yerken nefes borusuna yiyecek takılan müşterisini, işletme sahibinin heimlich manevrası kurtardı 16.06.2026 | 15:04
Konya’da yumruk, tokat ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kamerada | Video 02:15
Konya'da yumruk, tokat ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kamerada | Video 16.06.2026 | 14:58
Güngören’de vahşet! Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında vurdu | Video 00:50
Güngören'de vahşet! Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında vurdu | Video 16.06.2026 | 14:30
Sarıyer’de AVM’de kanlı baskın! Telegram’dan 200 bin TL’ye kiralık katil tuttular: Tetikçi 16 yaşında çıktı! | Video 00:20
Sarıyer'de AVM'de kanlı baskın! Telegram'dan 200 bin TL'ye kiralık katil tuttular: Tetikçi 16 yaşında çıktı! | Video 16.06.2026 | 13:39
Kokoreççi önündeki cinayette ’azmettirici’ değerlendirmesi! 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi 03:23
Kokoreççi önündeki cinayette 'azmettirici' değerlendirmesi! 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi 16.06.2026 | 13:02
Sarıyer’deki AVM’nin kafeteryasında silahlı saldırı: 16 yaşındaki şüpheli yakalandı 00:18
Sarıyer’deki AVM'nin kafeteryasında silahlı saldırı: 16 yaşındaki şüpheli yakalandı 16.06.2026 | 12:38
Antalya’da ’Altunlar’ suç örgütü operasyon: 33 tutuklama! 02:29
Antalya'da 'Altunlar' suç örgütü operasyon: 33 tutuklama! 16.06.2026 | 12:28
Hafriyat kamyonuyla hafif ticari aracın kafa kafa çarpıştığı kaza kamerada 00:46
Hafriyat kamyonuyla hafif ticari aracın kafa kafa çarpıştığı kaza kamerada 16.06.2026 | 11:35
Mecidiyeköy’de taksici başına aldığı yumruk darbeleriyle hayatını kaybetmişti! O olayda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 04:56
Mecidiyeköy'de taksici başına aldığı yumruk darbeleriyle hayatını kaybetmişti! O olayda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 16.06.2026 | 11:29
İstanbul’da haraç istedikleri iş yerlerini kurşunlayan 5 şüpheli yakalandı | Video 01:04
İstanbul'da haraç istedikleri iş yerlerini kurşunlayan 5 şüpheli yakalandı | Video 16.06.2026 | 10:58
Çatalca’da maskeli kadın marketi kundaklayıp kaçtı: O anlar kamerada 07:07
Çatalca'da maskeli kadın marketi kundaklayıp kaçtı: O anlar kamerada 16.06.2026 | 10:55
Lunaparkta korkunç kaza: Ranger operatöre çarptı! | Video 02:59
Lunaparkta korkunç kaza: Ranger operatöre çarptı! | Video 16.06.2026 | 10:48
Çayda akıntıya kapılıp kayboldu: Sürüklendiği anlar ortaya çıktı 01:38
Çayda akıntıya kapılıp kayboldu: Sürüklendiği anlar ortaya çıktı 16.06.2026 | 10:32
Beyoğlu’nda minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 00:53
Beyoğlu’nda minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 16.06.2026 | 09:53
Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu! O anlar kamerada | Video 03:09
Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu! O anlar kamerada | Video 16.06.2026 | 09:50
Aile binası değil uyuşturucu deposu! Polis baskınında şok ifade:’ Peçeteye sarıp yutuyoruz’ 01:08
Aile binası değil uyuşturucu deposu! Polis baskınında şok ifade:' Peçeteye sarıp yutuyoruz' 16.06.2026 | 09:45
’Yılancı Kemal’ iş başında: Herkes bakmaya korkarken 1 buçuk metrelik 2 yılanı eliyle böyle yakaladı | Video 04:13
'Yılancı Kemal' iş başında: Herkes bakmaya korkarken 1 buçuk metrelik 2 yılanı eliyle böyle yakaladı | Video 16.06.2026 | 09:37
Ailesinin sokak sokak aradığı 5 yaşındaki çocuk arabanın bagajından çıktı! 00:41
Ailesinin sokak sokak aradığı 5 yaşındaki çocuk arabanın bagajından çıktı! 16.06.2026 | 09:29
Dönüş yapmak isteyen araca son hız çarptılar! Motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu | Video 00:15
Dönüş yapmak isteyen araca son hız çarptılar! Motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu | Video 16.06.2026 | 09:20
Lunaparkta ölümle sonuçlanan dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 01:15
Lunaparkta ölümle sonuçlanan dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 16.06.2026 | 09:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA