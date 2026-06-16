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Antalya'da 'Altunlar' suç örgütü operasyon: 33 tutuklama!

Antalya'da 'Altunlar' suç örgütü operasyon: 33 tutuklama!

16 Haziran 2026 | 12:31

Antalya'da kamuoyunda 'Altunlar' olarak bilinen ve liderliğini Necdet Altun'un yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 63 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Operasyonda yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığı ile banka hesaplarına el konuldu.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte faaliyet gösteren organize suç gruplarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Altunlar' olarak bilinen suç örgütü hakkında 18 Şubat 2025 tarihinde projeli çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu ticareti yapmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, tehdit, nitelikli yağma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, tefecilik, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, vergi usul kanununa muhalefet, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, mala zarar verme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarını işlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, örgüt faaliyetleri kapsamında suçlara karıştıkları değerlendirilen toplam 91 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 22'sinin farklı suçlardan tutuklu bulunduğu, 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 12 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

CEP TELEFONLARI İNCELENİYOR

Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, 1 tüfek ve bir miktar fişek ele geçirildi. Şüphelilere ait cep telefonlarına incelenmek üzere el konulurken, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen araç ve gayrimenkullerle birlikte yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığına ve banka hesaplarına da el konulduğu bildirildi.

33'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltındaki 63 şüpheliden 43'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i savcılıkça serbest bırakılırken, 35 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, 33 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Diğer 20 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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