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Kokoreççi önündeki cinayette 'azmettirici' değerlendirmesi! 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kokoreççi önündeki cinayette 'azmettirici' değerlendirmesi! 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi

16 Haziran 2026 | 13:04

Bursa'da kokoreççi önünde Mustafa Tokgöz'ü (33) 6 kurşunla öldüren Mustafa Yıldız (33) ile olayın azmettirici olduğu değerlendirilen Muhammet G.'nin (33) 'Birden fazla kişinin önceden planlayarak ve tasarlayarak bir kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Mustafa Tokgöz'ün vurulmadan önce yolda yürümesi ile Mustafa Yıldız'ın, olay sonrası koşarak otomobiline bindiği anların görüntüleri dosyaya girerken, 2 sanığın birlikte hareket ettikleri belirtildi.

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Olay, 22 Kasım 2025'te saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Yıldız, arkadaşı Muhammet G. ile birlikte bir kokoreççide yemek yediği sırada, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Mustafa Tokgöz'le karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Yıldız, ruhsatsız tabancasıyla 8 el ateş ederken, vücuduna 6 kurşun isabet eden Tokgöz, ağır yaralandı. Mustafa Yıldız ile Muhammet G., 16 BDP 784 plakalı otomobille olay yerinden kaçarken; Tokgöz, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

3 GÜN SONRA SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Mustafa Yıldız'ın otomobili, Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Yıldız'ı, olaydan 3 gün sonra, Bursa'da saklandığı evde suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Aynı gün yanında bulunan arkadaşı Muhammet G. ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Mustafa benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim" diyen Mustafa Yıldız ile Muhammet G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yıldız tutuklanırken, Muhammet G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DAVA DOSYASINA GİRDİ

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Mustafa Tokgöz'ün vurulmadan önce yolda yürümesi ile Mustafa Yıldız'ın, olay sonrası koşarak otomobiline bindiği anların görüldüğü güvenlik kamerası görüntülerinin de yer aldığı iddianamede; Yıldız'ın, Tokgöz'ü öldürmesine neden olabilecek nitelikte bir husumetinin bulunmadığı, ani gelişen kavga, tehdit gibi olayın yaşandığının somut olarak tespit edilemediği ve olay anını gösteren kamera görüntülerinin inceleme tutanağından Yıldız'ın, maktulün karşısına birden çıkarak Tokgöz'ün herhangi bir eylemi bulunmaksızın silahla doğrudan ateş ettiğinin sabit olduğu belirtildi.

'OLAY GÜNÜ TESADÜFEN KARŞILAŞTIK'

Yıldız ile azmettirici olduğu değerlendirilen Muhammet G.'nin, 'Birden fazla kişinin önceden planlayarak ve tasarlayarak bir kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi. Ayrıca 'Ruhsatsız ateşli silahları veya mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Mustafa Yıldız'ın savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Yıldız ifadesinde, "Mustafa Tokgöz cezaevinden çıktıktan sonra beni çeşitli bahanelerle takıntı haline getirerek tehdit etmeye başladı. Olay günü tesadüfen karşılaştık. Mustafa Tokgöz bana silah doğrultunca ben de üzerimdeki silahla ateş açtım. Kimse beni azmettirmedi" dedi.

'AZMETTİRMEDİM'

Muhammet G. de "Olayla bir ilgim yok. Olay çok ani gelişti. Olay sırasında Mustafa Yıldız ve arkadaşım F.Ç. ile kokoreççinin önünde duruyorduk. Ben çay almak için içeri girdiğim esnada olay gerçekleşti. Olaydan sonra bir yere kaçmadım, saklanmadım. Mustafa Yıldız'ı da azmettirmedim" şeklinde ifade verdi.

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI BAŞKA BİR EVE GÖNDERMİŞ

İddianamede ayrıca Mustafa Yıldız'ın, olay yerine Muhammet G.'nin otomobiliyle geldiği, olay sırasında Muhammet G.'nin yanında bulunduğu kaydedildi. Olay sonrası kaçan Muhammet G.'nin olaydan 3 gün sonra Mustafa Yıldız ile birlikte teslim olduğu, kardeşi sayesinde eşi ve çocuklarını evlerinden aldırıp, başka bir adrese gönderdiği ve hastaneye kaldırılan Mustafa Tokgöz'ün ölüp, ölmediğine dair bilgi almaya çalıştığı da belirtildi.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Mustafa Tokgöz'ün babası Seyit Tokgöz'ün, "Olayı azmettiren Muhammet G.'dir. Oğlumla Muhammet G.'nin arasında husumet vardı" ifadesine de yer verilen iddianamede; tarafları tanıyanların ifadelerinin de Muhammet G. ile ölen Mustafa Tokgöz arasında husumet olduğu yönünde olduğu belirtildi. İddianame İnegöl 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

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