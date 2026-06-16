Fatih'te tarihi ahşap bina alev alev yandı | Video
16 Haziran 2026 | 15:57
İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 katlı tarihi ahşap binanın çatısında yapılan çalışma sebebiyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Efe Anagöl isimli vatandaş, "Burada çatı inşaatı çalışmaları yapılıyordu. Çalışmalar sırasında çatıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edince durumu hemen yetkililere bildirdik ve içeride bulunan vatandaşları dışarı çıkardık. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı" dedi.
Süleyman Göz isimli vatandaş ise, "Yangının çatıda çalışan işçilerin yaptığı tadilat sırasında çıktığını düşünüyorum. Çatıda izolasyon çalışmaları yapılıyordu ve yangın da o sırada başladı. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı ancak park halindeki araçlar nedeniyle binaya girişte gecikme yaşandı. Erken geldiler fakat içeri girmeleri biraz zaman aldı. Bu konuda itfaiyenin bir kusuru yok, yaşanan gecikme araçlardan kaynaklandı" diye konuştu.
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