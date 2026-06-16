Video Yaşam Fatih'te tarihi ahşap bina alev alev yandı | Video
Fatih'te tarihi ahşap bina alev alev yandı | Video

Fatih'te tarihi ahşap bina alev alev yandı | Video

16 Haziran 2026 | 15:57

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 katlı tarihi ahşap binanın çatısında yapılan çalışma sebebiyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Yangın saat 14.00'te Fatih ilçesi Cibali Mahallesi Haydar Bostanı Sokak'ta bulunan 2 katlı tarihi ahşap binanın çatısında çıktı. İddiaya göre çatıda devam eden tadilat çalışması sebebiyle çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Efe Anagöl isimli vatandaş, "Burada çatı inşaatı çalışmaları yapılıyordu. Çalışmalar sırasında çatıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edince durumu hemen yetkililere bildirdik ve içeride bulunan vatandaşları dışarı çıkardık. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı" dedi.

Süleyman Göz isimli vatandaş ise, "Yangının çatıda çalışan işçilerin yaptığı tadilat sırasında çıktığını düşünüyorum. Çatıda izolasyon çalışmaları yapılıyordu ve yangın da o sırada başladı. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı ancak park halindeki araçlar nedeniyle binaya girişte gecikme yaşandı. Erken geldiler fakat içeri girmeleri biraz zaman aldı. Bu konuda itfaiyenin bir kusuru yok, yaşanan gecikme araçlardan kaynaklandı" diye konuştu.

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