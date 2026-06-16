Galatasaray’ın yıldızı hüngür hüngür ağladı! Lucas Torreira o isme böyle veda etti… “Seni çok özleyeceğim”
16 Haziran 2026 | 14:51
Galatasaray forması altında sergilediği başarılı performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Torreira, “Seni çok özleyeceğim” sözleriyle bakın kime veda etti…
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