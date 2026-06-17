Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma kamerada | Video
17 Haziran 2026 | 09:06
Esenyurt'ta gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olayın yaşandığı sırada bir binanın güvenlik kamerası yaşanan silahlı çatışmayı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde motosikletli grup sokağa girdiği sırada, karşısındaki otomobilden ateş açıldığı, sonrasında yanına gelen başka bir otomobilden de ateş açıldığı görüldü. Motosikletli grubun düşüp, yanlarında getirdiği silahla karşı tarafa ateş açtığı ve sonrasında 2 grubun da olay yerinden kaçtığı görüldü.
Olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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