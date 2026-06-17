Video Yaşam Mersin'de deniz ortasında sopalı kavga! O anlar kamerada
Mersin'de deniz ortasında sopalı kavga! O anlar kamerada

Mersin'de deniz ortasında sopalı kavga! O anlar kamerada

17 Haziran 2026 | 11:07

Mersin'in Silifke ilçesinde 4 kişinin denizde sopayla kavga ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. Koyda denize giren 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışa çıktı. Büyüyen tartışma, deniz içinde yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. 3 kişinin bir kişiyi darbettiği kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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