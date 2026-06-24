Eskişehir’de 3 evden 1 milyon 20 bin TL’lik hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı | Video
24 Haziran 2026 12:51
Eskişehir’de 3 evden farklı tarihlerde 1 milyon 20 bin TL değerinde para, altın ve ziynet eşyası çaldıkları iddiası ile yakalanan 2 kadın şüpheli tutuklandı.
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