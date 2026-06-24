Sivas’ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yola savruldu: 2 ağır yaralı | Video
24 Haziran 2026 08:33
Sivas’ta kontrolden çıkan motosikletin önce ağaca, ardından aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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