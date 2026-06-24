Video Yaşam Sivas’ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yola savruldu: 2 ağır yaralı | Video
Sivas’ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yola savruldu: 2 ağır yaralı | Video

Sivas’ta aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişi yola savruldu: 2 ağır yaralı | Video

24 Haziran 2026 08:33

Sivas’ta kontrolden çıkan motosikletin önce ağaca, ardından aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında Kaleardı Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki motosiklet, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Refüjdeki ağaca çarpan motosiklet, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.A. ile arkasında yolcu olarak bulunan İ.M.G. yola savruldu. Karşı şeride savrulan sürücü ve yolcuya, H.G. idaresindeki otomobil ile T.Y. yönetimindeki otomobil çarptı. Meydana gelen kazada motosikletten savrulan 2 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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