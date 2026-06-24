Kaporta ustası tamir etmek istediği otomobilin altında kaldı! O anlar kamerada 24 Haziran 2026 09:15 Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir oto kaporta dükkanında krikodan düşen otomobilin altında kalan kaporta ustası Kadir U. yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün öğle saatlerinde Abdurrahman Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir oto kaporta dükkanında meydana geldi. Kaporta ustası Kadir U., otomobili krikoyla kaldırarak tamir etmek istedi. Ancak krikonun aniden boşalması sonucu Kadir U., otomobilin altında kaldı.

Olayı gören komşuları hemen müdahale ederek Kadir U.'yu otomobilin altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Kadir U.'yu İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan muayenede, Kadir U.'nun vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Yaralı buradaki ilk müdahalesinin ardından, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.