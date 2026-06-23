Develi'de aşırı yağış sele dönüştü! | Video
23 Haziran 2026 14:21
Kayseri'nin Develi ilçesinde sağanak yağışın ardından sel meydana geldi.
Develi'de dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış sele yol açtı. İlçeye bağlı Kabaklı mahallesinde yaşanan selde sel suları araçları sürüklerken, vatandaşlar ilk kez böyle bir afet yaşadıklarını dile getirdi.
Sel suları nedeniyle yollar da ulaşıma kapandı.
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