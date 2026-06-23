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İstanbul merkezli 8 ilde

İstanbul merkezli 8 ilde "sahte belgelerle ikamet izni" operasyonu: 64 gözaltı | Video

23 Haziran 2026 08:39

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldıran 64 şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan ön araştırmada sahte belgelerle ikamet izni alındığı şüphesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında geniş çaplı çalışma gerektiren emniyet ekipleri, "danışmanlık" faaliyeti yürüten bazı şirketlere ait çevrim içi muhasebe sistemleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde elde edilen verileri değerlendirdi. İnceleme sonucunda, söz konusu şirketler aracılığıyla göçmen kaçakçılığına yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü ve usulsüz yöntemlerle çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına ikamet izni temin edildiği tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ikamet izni başvurularında kullanılan belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları, gerçeğe aykırı nitelikte veya tamamen sahte belgeler düzenledikleri belirlendi. Ayrıca, gerçeğe aykırı taahhütnameler kullanılarak ilgili kamu kurumlarının yanıltıldığı ve bu yöntemlerle göçmen kaçakçılığı suçunun organize şekilde işlendiği anlaşıldı.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 64 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

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