İstanbul merkezli 8 ilde "sahte belgelerle ikamet izni" operasyonu: 64 gözaltı | Video
23 Haziran 2026 08:39
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldıran 64 şüpheli yakalandı.
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ikamet izni başvurularında kullanılan belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları, gerçeğe aykırı nitelikte veya tamamen sahte belgeler düzenledikleri belirlendi. Ayrıca, gerçeğe aykırı taahhütnameler kullanılarak ilgili kamu kurumlarının yanıltıldığı ve bu yöntemlerle göçmen kaçakçılığı suçunun organize şekilde işlendiği anlaşıldı.
Çalışmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 64 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.
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