Müstakil evin otoparkında alev alan otomobil küle döndü | Video
23 Haziran 2026 08:38
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde müstakil evin otoparkında park halindeki otomobil alev aldı. Otomobil yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evde sıçramadan söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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