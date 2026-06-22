Video Yaşam Gençler son anda böyle kurtuldu! Erzurum'da yürekleri ağızlara getiren kaza anı kamerada
Gençler son anda böyle kurtuldu! Erzurum'da yürekleri ağızlara getiren kaza anı kamerada

Gençler son anda böyle kurtuldu! Erzurum'da yürekleri ağızlara getiren kaza anı kamerada

22 Haziran 2026 09:29

Erzurum'da hızını alamayan ve yolda savrulan bir araç az daha kaldırımda yürüten iki genç kızın sonu olacaktı. Gençlerin son andaki hamlesi facianın önüne geçti.

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Erzurum'un Palandöken ilçesi Atatürk Bulvarı'nda Yenişehir semtinden kent merkezi yönüne hareket eden bir araç hızını alamayarak savrulmaya başladı. Hızını alamayan ve kontrolden çıkan araç, o esnada kaldırımda yürüyen iki genç kızın üzerine doğru gitmeye başladı. Üzerlerine doğru gelen aracı son anda fark eden ve hamle yapan gençler kendilerini kurtardı. Yaşanan panik anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerde aracın elektrik direğine çarparak durduğu görüldü. Kaza sonrası araçta bulunanların yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Araçta bulunan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı ve hemen yakındaki özel bir hastanenin acil servisine kaldırıldığı belirtildi.

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