Video Yaşam Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bacağından vurdu | Video
Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bacağından vurdu | Video

Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bacağından vurdu | Video

21 Haziran 2026 13:49

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eşini takip ederek rahatsız ettiğini iddia ettiği kişiyi tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Çark Caddesi Doktor Kamil Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre A.A. (53), karısını takip edip rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı H.Y. (54) isimli şahsı iki bacağından defalarca vurarak yaraladı. Olayın ardından bölgeden uzaklaşmadan önce vurduğu şahsa kendi kemeri ile turnike yaptığı öğrenilen A.A., kısa süre sonra suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, sokak ortasında yaşanan dehşet anları çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda; şahıslar arasındaki tartışma, A.A.'nın belinden çıkardığı silahla ateş etmesi, yaralının yere yığılması ve ardından ekipler ile vatandaşların yaralıya müdahale ettiği anlar yer alıyor.

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