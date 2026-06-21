Video Yaşam Husumetlisini önce vurdu, sonra kemeriyle kan kaybını önlemeye çalıştı: O anlar kamerada
Husumetlisini önce vurdu, sonra kemeriyle kan kaybını önlemeye çalıştı: O anlar kamerada

Husumetlisini önce vurdu, sonra kemeriyle kan kaybını önlemeye çalıştı: O anlar kamerada

21 Haziran 2026 09:35

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde husumetli olduğu kişiyi tabancayla bacaklarından vurarak yaralayan şüphelinin, olayın ardından yaralının kan kaybını önlemek için kemeriyle turnike yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Çark Caddesi'ne bağlanan Dr. Kamil Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen ismi öğrenilemeyen şüpheli ile H.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Şüpheli, yanında bulunan tabancayla H.Y.'ye ateş açtı. Her iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan H.Y. yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin sokak içerisinde elindeki tabancayla ilerleyerek peş peşe ateş ettiği ve H.Y.'yi vurduğu anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise şüphelinin olay yerinden kaçmak yerine yaralının yanına gittiği görüldü.

Kayıtlarda, yaralının kan kaybettiğini fark eden şüphelinin belindeki kemeri çıkararak H.Y.'nin bacağına turnike uyguladığı, daha sonra da polis ekipleri gelene kadar olay yerinde beklediği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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