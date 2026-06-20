Sınava 1 dakika kala yetişti, aracının el frenini çekmeden araçtan fırlayıp okula koştu | Video
20 Haziran 2026 11:22
Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Okul kapısının kapanmasına 1 dakika kala sınav merkezine otomobiliyle gelen bir genç, heyecandan aracın el frenini çekmeden inip koşarak sınava girdi.
Genç aday sınava yetişip salonuna girerken, otomobilin el freni ise daha sonra ailesi tarafından çekildi. O anlar çevrede bulunanlar tarafından merakla izlendi.
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