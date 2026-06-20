Video Yaşam Sınava 1 dakika kala yetişti, aracının el frenini çekmeden araçtan fırlayıp okula koştu | Video
Sınava 1 dakika kala yetişti, aracının el frenini çekmeden araçtan fırlayıp okula koştu | Video

Sınava 1 dakika kala yetişti, aracının el frenini çekmeden araçtan fırlayıp okula koştu | Video

20 Haziran 2026 11:22

Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Okul kapısının kapanmasına 1 dakika kala sınav merkezine otomobiliyle gelen bir genç, heyecandan aracın el frenini çekmeden inip koşarak sınava girdi.

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Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşandı. Sınava geç kalma telaşı yaşayan bazı adaylar son dakikalarda okullara ulaşmaya çalıştı. Bu sırada bir genç, kullandığı otomobille sınav merkezine geldi. Aracını okul önünde bırakan genç, sınava yetişme heyecanıyla el frenini çekmeyi unutarak hızla okul kapısına yöneldi ve içeri girdi.

Genç aday sınava yetişip salonuna girerken, otomobilin el freni ise daha sonra ailesi tarafından çekildi. O anlar çevrede bulunanlar tarafından merakla izlendi.
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