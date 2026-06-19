Yazılım mühendisinin öldüresiye darbedildiği olayda 4 kişi tutuklandı | Video
19 Haziran 2026 14:12
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yazılım mühendisini darbeden ve çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 şüpheli, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı. Olay anına ait ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin yolunu kestikleri mühendisi darbedip silah çektikleri ve dükkana sokarak şiddete devam ettikleri anlar yer aldı.
Öte yandan, Fatih Ü.'nün annesinin olaya ait güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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