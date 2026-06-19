Avcılar’da odun yüklü kamyonun devrildiği anlar kamerada | Video 19 Haziran 2026 13:55 Avcılar'da park ettiği yol kenarından hareket eden odun yüklü kamyon devrildi. Kamyonun taşıdığı odunlar ise yola savruldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Firuzköy Mahallesi'ndeki Hasan Önal Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park edilen odun yüklü kamyon dün öğle saatlerinde hareket etti. Sürücü yolda ilerlemeye başladığı sırada, kamyon bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kamyonun kasasında bulunan odunlar ise yola savruldu. Bu sırada yoldan geçen bir araç ya da yaya olmaması olası bir faciayı önledi.

KASASINDAKİ ODUNLAR YOLA SAVRULDU

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonun yolda ilerlediği sırada devrildiği anlar görülüyor. Kamyon devrilirken kasada bulunan odunlar ise yola savruluyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağırılan çekici yardımıyla kamyon yoldan kaldırıldı. Ardından da odunlar kamyona yeniden yüklendi.