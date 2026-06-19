Video Yaşam Avcılar’da odun yüklü kamyonun devrildiği anlar kamerada | Video
Avcılar’da odun yüklü kamyonun devrildiği anlar kamerada | Video

Avcılar’da odun yüklü kamyonun devrildiği anlar kamerada | Video

19 Haziran 2026 13:55

Avcılar'da park ettiği yol kenarından hareket eden odun yüklü kamyon devrildi. Kamyonun taşıdığı odunlar ise yola savruldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Firuzköy Mahallesi'ndeki Hasan Önal Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park edilen odun yüklü kamyon dün öğle saatlerinde hareket etti. Sürücü yolda ilerlemeye başladığı sırada, kamyon bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kamyonun kasasında bulunan odunlar ise yola savruldu. Bu sırada yoldan geçen bir araç ya da yaya olmaması olası bir faciayı önledi.

KASASINDAKİ ODUNLAR YOLA SAVRULDU

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonun yolda ilerlediği sırada devrildiği anlar görülüyor. Kamyon devrilirken kasada bulunan odunlar ise yola savruluyor. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağırılan çekici yardımıyla kamyon yoldan kaldırıldı. Ardından da odunlar kamyona yeniden yüklendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da odun yüklü kamyonun devrildiği anlar kamerada | Video 01:16
Avcılar’da odun yüklü kamyonun devrildiği anlar kamerada | Video 19.06.2026 | 13:52
Mutfaktaki gizli tehlike: Hava fritözü bomba gibi patladı! | Video 02:32
Mutfaktaki gizli tehlike: Hava fritözü bomba gibi patladı! | Video 19.06.2026 | 11:40
Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırılmıştı! Tutulduğu yer böyle görüntülendi | Video 00:45
Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırılmıştı! Tutulduğu yer böyle görüntülendi | Video 19.06.2026 | 10:55
Tarihi raporla yükseköğretimde reform çağrısı: YÖK yeniden yapılanmalı, nitelik esas alınmalı | Video 02:12
Tarihi raporla yükseköğretimde reform çağrısı: YÖK yeniden yapılanmalı, nitelik esas alınmalı | Video 19.06.2026 | 10:44
Dron destekli operasyonda seraya gizlenen Hint kenevirleri yakalandı | Video 00:29
Dron destekli operasyonda seraya gizlenen Hint kenevirleri yakalandı | Video 19.06.2026 | 09:59
Erzurum merkezli 4 ilde dev yasadışı bahis ve siber operasyonu: 14 tutuklama | Video 00:55
Erzurum merkezli 4 ilde dev yasadışı bahis ve siber operasyonu: 14 tutuklama | Video 19.06.2026 | 09:21
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:43
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı | Video 19.06.2026 | 08:36
İstanbul merkezli 8 ilde suç örgütlerine darbe! Adreslerden cephanelik çıktı! Dikkat çeken Can Polat ve Otokoç saldırısı detayı! | Video 03:56
İstanbul merkezli 8 ilde suç örgütlerine darbe! Adreslerden cephanelik çıktı! Dikkat çeken Can Polat ve Otokoç saldırısı detayı! | Video 18.06.2026 | 16:37
Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada! 03:21
Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada! 18.06.2026 | 16:24
İzmir’de zabıta ekiplerine bıçaklı ve kasalı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı | Video 00:55
İzmir'de zabıta ekiplerine bıçaklı ve kasalı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı | Video 18.06.2026 | 16:16
Oğlu, serinlemek için girdiği gölette boğulmuştu: Acılı baba konuştu | Video 00:58
Oğlu, serinlemek için girdiği gölette boğulmuştu: Acılı baba konuştu | Video 18.06.2026 | 15:41
Tekirdağ’da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü! | Video 01:33
Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü! | Video 18.06.2026 | 14:45
Elektronik kelepçesini 6 kez kıran eski eşe, 7 yıl hapis talebiyle dava: Evdeki şiddet görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:30
Elektronik kelepçesini 6 kez kıran eski eşe, 7 yıl hapis talebiyle dava: Evdeki şiddet görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.06.2026 | 14:30
Fatih’te binadaki yangın araçlara sıçradı | Video 01:52
Fatih'te binadaki yangın araçlara sıçradı | Video 18.06.2026 | 13:56
Mardin’de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:31
Mardin’de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.06.2026 | 13:28
Avcılar’da tekmeli yumruklu sokak kavgası kamerada | Video 02:33
Avcılar’da tekmeli yumruklu sokak kavgası kamerada | Video 18.06.2026 | 13:07
Şanlıurfa’da feci kaza! TIR bariyerlere saplandı, sürücü araçta sıkıştı 00:46
Şanlıurfa’da feci kaza! TIR bariyerlere saplandı, sürücü araçta sıkıştı 18.06.2026 | 12:54
Polislerin oynadığı maç, tekme ve yumruklarla bitti: Takımlar birbirine girdi, jandarma biber gazıyla müdahale etti | Video 02:43
Polislerin oynadığı maç, tekme ve yumruklarla bitti: Takımlar birbirine girdi, jandarma biber gazıyla müdahale etti | Video 18.06.2026 | 12:45
Diyarbakır’da havai fişek felakete neden oldu: Okulun bahçesindeki otlar tutuştu, yangın çıktı! | Video 01:06
Diyarbakır'da havai fişek felakete neden oldu: Okulun bahçesindeki otlar tutuştu, yangın çıktı! | Video 18.06.2026 | 12:18
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın bir bacağını kaybetti: ’Ben sensiz yaşayamam, seni öldürürüm diyordu’ | Video 02:54
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın bir bacağını kaybetti: 'Ben sensiz yaşayamam, seni öldürürüm diyordu' | Video 18.06.2026 | 12:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA