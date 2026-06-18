Video Yaşam Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü! | Video
Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü! | Video

Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü! | Video

18 Haziran 2026 15:02

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Cemal Erol (47) öldü, Selim Y. ise yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 10.30 sıralarında, Kapaklı'nın İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada alacak nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Cemal Erol tüfekle, Selim Y. de sırtı ve karnından bıçakla yaralandı. İhbarla fabrikaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çerkezköy'deki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Cemal Erol, kurtarılamadı. Selim Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, fabrikada incelemede bulundu. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis, olaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ’da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü! | Video 01:33
Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü! | Video 18.06.2026 | 14:45
Elektronik kelepçesini 6 kez kıran eski eşe, 7 yıl hapis talebiyle dava: Evdeki şiddet görüntüleri ortaya çıktı | Video 07:30
Elektronik kelepçesini 6 kez kıran eski eşe, 7 yıl hapis talebiyle dava: Evdeki şiddet görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.06.2026 | 14:30
Fatih’te binadaki yangın araçlara sıçradı | Video 01:52
Fatih'te binadaki yangın araçlara sıçradı | Video 18.06.2026 | 13:56
Mardin’de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:31
Mardin’de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.06.2026 | 13:28
Avcılar’da tekmeli yumruklu sokak kavgası kamerada | Video 02:33
Avcılar’da tekmeli yumruklu sokak kavgası kamerada | Video 18.06.2026 | 13:07
Şanlıurfa’da feci kaza! TIR bariyerlere saplandı, sürücü araçta sıkıştı 00:46
Şanlıurfa’da feci kaza! TIR bariyerlere saplandı, sürücü araçta sıkıştı 18.06.2026 | 12:54
Polislerin oynadığı maç, tekme ve yumruklarla bitti: Takımlar birbirine girdi, jandarma biber gazıyla müdahale etti | Video 02:43
Polislerin oynadığı maç, tekme ve yumruklarla bitti: Takımlar birbirine girdi, jandarma biber gazıyla müdahale etti | Video 18.06.2026 | 12:45
Diyarbakır’da havai fişek felakete neden oldu: Okulun bahçesindeki otlar tutuştu, yangın çıktı! | Video 01:06
Diyarbakır'da havai fişek felakete neden oldu: Okulun bahçesindeki otlar tutuştu, yangın çıktı! | Video 18.06.2026 | 12:18
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın bir bacağını kaybetti: ’Ben sensiz yaşayamam, seni öldürürüm diyordu’ | Video 02:54
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın bir bacağını kaybetti: 'Ben sensiz yaşayamam, seni öldürürüm diyordu' | Video 18.06.2026 | 12:05
Yolcu minibüsünde dehşet anları kamerada: Şoföre saldırdıktan sonra kaçırdığı araçla kaza yapıp öldü! | Video 03:07
Yolcu minibüsünde dehşet anları kamerada: Şoföre saldırdıktan sonra kaçırdığı araçla kaza yapıp öldü! | Video 18.06.2026 | 11:21
İş yerini kundaklarken kendilerini de yakacaklardı! O anlar kamerada 00:47
İş yerini kundaklarken kendilerini de yakacaklardı! O anlar kamerada 18.06.2026 | 11:03
Sakatlandığı dizi yerine diğerini ameliyat etti! Doktorun hatasını kanıtlayıp tazminat davası açtı | Video 06:50
Sakatlandığı dizi yerine diğerini ameliyat etti! Doktorun hatasını kanıtlayıp tazminat davası açtı | Video 18.06.2026 | 10:54
İpsala Gümrük Kapısı’nda 4 ton 321 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:08
İpsala Gümrük Kapısı'nda 4 ton 321 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 18.06.2026 | 10:49
Mardin’de foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı | Video 00:45
Mardin’de foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı | Video 18.06.2026 | 10:26
Antalya’da korkutucu kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kaza güvenlik kamerasında 01:09
Antalya'da korkutucu kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kaza güvenlik kamerasında 18.06.2026 | 10:25
Esenyurt TEM’de yangın: Tır alev topuna döndü | Video 03:35
Esenyurt TEM'de yangın: Tır alev topuna döndü | Video 18.06.2026 | 09:43
6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kedinin verdiği mücadele kamerada | Video 01:41
6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kedinin verdiği mücadele kamerada | Video 18.06.2026 | 09:21
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı | Video 00:56
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı | Video 18.06.2026 | 09:14
Kastamonu’da yıldırım düştü! Jimnastik salonu alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi: Yıldırımın düşme anı kameralarda 04:07
Kastamonu'da yıldırım düştü! Jimnastik salonu alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi: Yıldırımın düşme anı kameralarda 18.06.2026 | 09:06
Mutfak tüpü patladı, kafenin camları kırıldı! Olay anı kamerada 00:18
Mutfak tüpü patladı, kafenin camları kırıldı! Olay anı kamerada 18.06.2026 | 08:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA