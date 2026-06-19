Tarihi raporla yükseköğretimde reform çağrısı: YÖK yeniden yapılanmalı, nitelik esas alınmalı | Video
19 Haziran 2026 10:47
Enstitü Sosyal'in yükseköğretim sistemini masaya yatıran kapsamlı raporu, yıllardır kürsü arkasında konuşulan eleştirileri, açık ve cesur bir yapısal dönüşüm çağrısına dönüştürdü. Dört yıllık lisans kalıbı esnetilmeli, rektörlük akademisyen tekelinden çıkmalı, akademik yükselme "kıdeme" göre değil bilimsel katkıya göre verilmeli ve üniversiteler "yayın sayan" değil "etki üreten" kurumlara dönüşmeli, YÖK kurumsal olarak yeni bir yapıya dönüştürülmeli...
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