Kur'an kurslarına hakaret eden şahsı 'kahraman' ilan ettiler

18 Haziran 2026 23:13

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç'in konuşması sırasında sözünü kesen bir şahıs, toplantı salonundan güvenlik güçlerince çıkarılmış ve kamuoyunda 'eleştirdiği için salondan çıkarıldı' algısı oluşturulmaya çalışılmıştı. Olayla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla şahsın Kur'an kurslarına hakaret ettiği ve Başkan Genç'in olayı yatıştırmaya çalıştığı görüntülendi. Şahsın kullandığı skandal sözler yerine güvenlik müdahalesini öne çıkaran çevreler, kamuoyuna 'eleştirdiği için salondan çıkarıldı' algısı oluşturmaya çalışırken, ortaya çıkan görüntüler algı operasyonunu deşifre etti.