Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar hesap veriyor | Video
28 Temmuz 2026 14:44
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. İletişim Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor." dedi. Başkan Erdoğan, "Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi, ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
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