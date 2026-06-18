Diyarbakır'da havai fişek felakete neden oldu: Okulun bahçesindeki otlar tutuştu, yangın çıktı! | Video
18 Haziran 2026 12:21
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde atılan havai fişek bir okulun bahçesindeki otların tutuşmasına neden oldu. Geceyi adeta gündüze çeviren yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.
Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde yaşandı. Kutlama için bir araya gelen grubun attığı havai fişeklerden biri okulun bahçesine isabet etti. Havai fişekten çıkan kıvılcımlar, bahçedeki otların tutuşmasına neden oldu. Alevler bir anda büyüyüp geceyi gündüze çevirirken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
02:54
03:07
00:47
İş yerini kundaklarken kendilerini de yakacaklardı! O anlar kamerada 18.06.2026 | 11:03
06:50
00:08
İpsala Gümrük Kapısı'nda 4 ton 321 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 18.06.2026 | 10:49
00:45
Mardin’de foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı | Video 18.06.2026 | 10:26
01:09
03:35
Esenyurt TEM'de yangın: Tır alev topuna döndü | Video 18.06.2026 | 09:43
01:41
00:56
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı | Video 18.06.2026 | 09:14
04:07
00:18
Mutfak tüpü patladı, kafenin camları kırıldı! Olay anı kamerada 18.06.2026 | 08:48
00:46
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı 18.06.2026 | 08:47
02:25
02:18
00:30
01:11
Bodrum'da kontrolden çıkan araç düğün salonuna daldı! O anlar kamerada 17.06.2026 | 16:38
00:34
Beylikdüzü metrobüs durağında bıçaklı saldırı kamerada | Video 17.06.2026 | 16:35
00:24
Eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı 17.06.2026 | 16:32