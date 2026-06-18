Video Yaşam Diyarbakır'da havai fişek felakete neden oldu: Okulun bahçesindeki otlar tutuştu, yangın çıktı! | Video
Diyarbakır'da havai fişek felakete neden oldu: Okulun bahçesindeki otlar tutuştu, yangın çıktı! | Video

Diyarbakır'da havai fişek felakete neden oldu: Okulun bahçesindeki otlar tutuştu, yangın çıktı! | Video

18 Haziran 2026 12:21

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde atılan havai fişek bir okulun bahçesindeki otların tutuşmasına neden oldu. Geceyi adeta gündüze çeviren yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

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Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde yaşandı. Kutlama için bir araya gelen grubun attığı havai fişeklerden biri okulun bahçesine isabet etti. Havai fişekten çıkan kıvılcımlar, bahçedeki otların tutuşmasına neden oldu. Alevler bir anda büyüyüp geceyi gündüze çevirirken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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