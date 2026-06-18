Yolcu minibüsünde dehşet anları kamerada: Şoföre saldırdıktan sonra kaçırdığı araçla kaza yapıp öldü! | Video
18 Haziran 2026 11:38
Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu minibüsüne binen bir kişi şoföre saldırdıktan sonra aracı kaçırdı. Kaçırdığı minibüsle kaza yapan şahıs olay yerinde öldü.
ŞOFÖR KORKU DOLU ANLARI ANLATTI
Yaşadığı korku dolu anları anlatan şoför Furkan Gök, "Şahıs araca bindikten sonra kendi kendine konuşuyor, garip hareketler sergiliyordu. Bir anda boğazıma sarılarak saldırdı. Aracı güvenli bir şekilde yolun kenarına çekerek yolcuları tahliye ettim. Bu sırada sürücü koltuğuna geçen şahıs minibüsü çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı" dedi.
Olay anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsteki panik anları, sürücünün ve yolcuların kaçmaları ile şüphelinin araçlara çarparak minibüsle kaçma anları yer aldı.
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