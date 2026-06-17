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Sarıyer’de AVM’de galericiye silahla ateş eden şüpheli: 'İşini bitirecektik öldürme niyetimiz yoktu'

Sarıyer’de AVM’de galericiye silahla ateş eden şüpheli: 'İşini bitirecektik öldürme niyetimiz yoktu'

17 Haziran 2026 | 16:54

Sarıyer’de bir AVM'de bulunan kafeteryada galerici Barış A. (35), yanına yaklaşan E.T. (16) tarafından bacağından vurularak yaralandı. Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı motorize yunus timlerinin takibi sonucu yakalanan ve tutuklanan E.T.’nin ifadesinde, "Bana silahla ateş etmem için 200-300 bin lira para teklif ettiler. Barış A.’nın işini bitirecektik. Sadece ayağına sıkacaktık. Öldürme niyetimiz yoktu. Uzaktan kestim sonra yanına giderek 'Dövmelerin güzelmiş' dedim. Silahı çıkararak bacağına doğru ateş edip uzaklaştım" dediği öğrenildi.

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Olay, 13 Haziran Cumartesi günü Ayazağa Mahallesi'nde bulunan AVM'deki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.T., kafeteryada oturan Barış A.'nın yanına giderek bir süre konuştu. "Dövmelerin güzelmiş" diyerek Barış A.'nın yanından ayrılan E.T., kısa süre sonra geri gelerek yanında bulunan silahla Barış A.'nın bacağına 1 el ateş etti. Yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Barış A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SARIYER YUNUS POLİSİ TAKİPLE YAKALADI

Saldırının ardından uzaklaşan E.T.'yi almak için olay yerine araçla gelen İdris Ü. (48), polisleri görünce kaçmaya başladı. Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize yunus timlerinin takibi sonucu E.T. ile İdris Ü. yakalandı. Yapılan aramalarda silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İdris Ü.'nün poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. E.T. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı.

'ONUN İŞİNİ BİTİRECEKTİK'

E.T.'nin ifadesinde, "Olay günü bende şu an mesaj içerikleri olmayan yabancı bir numaradan müştekiye silahla ateş etmem için 200-300 bin lira para teklif ettiler. Bana mesajlaşma uygulamasından konum attılar ve oraya silahı almaya gittim. Silahı almaya arkadaşım Yusuf Ç. ile birlikte gittim. O gün Barış A.'nın işini bitirecektik. Sadece ayağına sıkacaktık. Öldürme niyetimiz yoktu. O gün bekledik, gelmeyince evlere dağıldık. Daha sonra bana silahı veren kişi tekrar beni çağırdı. Kafenin konumunu söyledi. Ben de kafeye gittim ve bekledim. Biraz daha bekleyince geldi ve oturdu. Uzaktan kestim. Sonra yanına giderek 'Dövmelerin güzelmiş' dedim. Ardından cebimden silahı çıkararak bacağına doğru hedef alıp 1 el ateş edip olay yerinden uzaklaştım" dediği öğrenildi.

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