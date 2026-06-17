Osmaniye'de çınar ağacı halk otobüsünün üzerine böyle düştü! | Video
17 Haziran 2026 | 13:17
Osmaniye'de yolcu almak için durakta bekleyen özel halk otobüsünün üzerine kökünden sökülen çınar ağacı devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Ağacın devrilmesi sırasında bir kişinin son anda kurtuluşu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Kökünden sökülen ağacın kaldırılması ve bölgede güvenliğin sağlanması için ekipler çalışma başlattı.
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