Video Yaşam Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye eri bataklığa düştü | Video
Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye eri bataklığa düştü | Video

Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye eri bataklığa düştü | Video

17 Haziran 2026 | 12:47

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çöp toplama alanında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, yoğun duman nedeniyle fark edemediği bataklığa saplanarak ölüm tehlikesi atlattı.

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Olay, Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesi Aşiyan Kent bölgesindeki çöp toplama alanında meydana geldi. Yangına müdahale için bölgede görev yapan itfaiye eri Akif M. (29) yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu bataklık alanı fark edemeyerek zemine saplandı. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipler seferber oldu. Yapılan çalışma sonucu bataklıktan çıkarılan itfaiye eri, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Akif M. sağlık durumunun iyi olduğu, enfeksiyon riskine karşı tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından bölge güvenlik amacıyla abluka altına alınırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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