Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video
17 Haziran 2026 | 14:01
Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 470 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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